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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almak

02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır." dedi.

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