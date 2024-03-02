Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.