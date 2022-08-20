Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'mızda en önemli şey bir olacağız, beraber olacağız

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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Danışma Meclisi'ne telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'mızda en önemli şey bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah Haziran 2023'te yeni bir zaferi beraberce kucaklayacağız." dedi.

Serhat Zafer   | 20.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Danışma Meclisi'ne telefonla hitap etti

Sivas

AK Parti Sivas İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada partililer "Reisi ara" şeklinde slogan attı.

Salonda bulunanların isteği üzerine AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu Kurtulmuş'a verdi.

Erdoğan, salonda bulunanlara hitap ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Dokuz aylık seçim sürecinin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teşkilata seslenen Erdoğan, "Durmak yok, yola devam diyerek bu süreç içerisinde gerçekten ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım." dedi.

AK Parti'de rehavete yer olmadığını dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'mızda en önemli şey bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah Haziran 2023'te bazılarının beklentilerini ters düz etmek suretiyle yeni bir zaferi beraberce kucaklayacağız. Tabii burada bir şey çok önemli; sefer bizden, zafer Allah'tan. Tüm teşkilatımıza en kalbi duygularla selam gönderirken Sivas bizim her zaman olduğu gibi kalemizdir, bizi hiçbir zaman mahcup etmedi, inanıyorum ki Haziran 2023'te de bizi yine mahcup etmeyecektir."

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