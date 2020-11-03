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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 03.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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