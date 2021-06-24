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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Muhammed Ali Toruntay   | 24.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya katılan milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle anlatan "Asırlık Gece" kitabı takdim edildi.

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