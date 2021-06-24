Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya katılan milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle anlatan "Asırlık Gece" kitabı takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.