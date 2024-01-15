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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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