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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.30'da vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.

Sarp Özer  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek

Ankara

Altun, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlara sesleneceğini belirtti.

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