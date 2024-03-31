Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.30'da vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlara sesleneceğini belirtti.
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