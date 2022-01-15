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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

15.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Aydın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar." dedi.

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