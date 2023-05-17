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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

Ali Kemal Akan  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Teşkilatıyla bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

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