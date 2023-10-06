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Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını teslim aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı.

Zafer Fatih Beyaz, Esin Işık  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını teslim aldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'nde kongre delegelerinin kartlarının verildiği fuaye alanında kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" dedi.

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