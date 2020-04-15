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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Tosun   | 15.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tebrik mesajı gönderdi.

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