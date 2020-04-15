Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tebrik mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.