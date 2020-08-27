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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 27.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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