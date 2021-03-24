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AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

24.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde, eşi Emine Erdoğan ile salon dışında toplanan partilileri selamladı.

Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."

Alanda bulunanları, illerin adlarını söyleyerek tek tek selamlayan Erdoğan, Zonguldaklıları selamlaması sırasında, inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'ni sordu. Erdoğan, "Camimiz bitiyor değil mi? Ramazanda oradayız, açılışını beraber yapacağız inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, kongrenin yapılacağı salona geçti.

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