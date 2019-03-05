Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bir kez daha kazanan hizmet siyaseti olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

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Seçim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan'da çok daha büyük bir başarıya imza atacağız." dedi.

"Tapu sorununu büyük ölçüde çözdük"

Eyüpsultan'da tapu sorununun büyük ölçüde çözüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim.

"31 Mart'ta sandığa gömelim"

Erdoğan, "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha kazanan hizmet siyaseti olacaktır." dedi.