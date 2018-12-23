Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "31 Mart yerel seçimlerinde yedi düvele karşı mücadele vereceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA / Gökhan Balcı

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart yerel seçimlerinde yedi düvele karşı mücadele vereceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı, Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gençlerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Konuşmasına salonda kaç kişi olduğunu sorarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özhaseki, "2 binden fazla." yanıtını verdi.

Erdoğan, bunun üzerine, "Çok az, Ankara'ya yakışmaz." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "2 bin kadar genç bir araya geldiğinizi öğrendim. Ankara'ya 2 bin genç yakışmaz, sizin Ankara'da kapalı spor salonunu hıncahınç doldurmanız lazım. Bundan sonraki toplantıyı Ankara Spor Salonu'nda yapmalıyız. Ona hazır mısınız? 31 Mart yerel seçimlerinde yedi düvele karşı mücadele vereceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki'nin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Kayseri'de beş dönem büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını anlattı.

Erdoğan, Kayseri'yi o dönemde ciddi bir dönüşüm ve değişime kavuşturan Özhaseki'nin, Ankara'ya yakışacağını söyledi.

Milletvekilliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla bu deneyimlerini Ankara'da her yönüyle ortaya koyacak bir belediye başkanına Ankara'nın ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Bunun neticesinde de Ankara'yı çok daha farklı bir konuma getirmemiz lazım." dedi.

Ankara'nın 1994'ten itibaren Melih Gökçek ile değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını aktaran Erdoğan, bu süreçle güzelleşen Ankara'nın bu şekilde devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Bunun için gençliğe çok ciddi ihtiyacımız var. Gençliğimizin çalışmasına çok ciddi ihtiyacımız var. Özhaseki ağabeyiniz genel yönetimde her zaman sizlerin yanında olacaktır." dedi.

Gençlerden 31 Mart'taki yerel seçimler için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "Yurtlardaki, okullardaki bütün genç arkadaşlarımızla el ele vereceğiz. Onlarla beraber çalışacağız. Ben inanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara, kendisine yakışan sesi ve neticeyi ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.

"Ay başından itibaren projeleri açıklayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki ise 25 kişilik bir ekiple çalıştığını, ay başından itibaren projelerini açıklayacağını bildirdi.

Özhaseki, projelerin Ankaralıları sevindireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların içerisinde stat var, 11 başlıkta yüzden fazla proje var. Bunların hepsi ayakları yere basan ve insanların beklediği projeler. Bizim de seçimler boyunca yapacağımız bir işimiz var. 'Seçimler boyunca sizin tavrınız nasıl olacak, taktiğiniz ne olacak?' diye bana soruyorlar. Taktiğimiz çok basit; dürüstlük, şeffaflık, açıklık olacak ve doğruyu söyleyeceğiz. Kimseyle de uğraşmayacağız. Hele ana muhalefetin yaptığı gibi yalan hiç söylemeyeceğiz. Onların yaptığı gibi kimseye iftira atmayacağız. Adaylığım ilk açıklandığı günden itibaren ayakları tutuştu, yalanlar uydurmaya başladılar.

Yalnız ben o ana muhalefetin yaptığı yalanlar karşısında şerbetliyim. Zamanında belediye başkanlığım döneminde de yapmışlardı. O iftiraların hepsinden davalar bittiği gibi tazminat davaları açtım, Kılıçdaroğlu dahil çevresinden çok para aldım. O gelen paralarla da inşallah Ankara'da döner yeriz hep beraber. Bunlar yalan söylemeye, iftira etmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız."

AK Parti Ankara milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Orhan Yegin ile Zeynep Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.

Programın sonunda, mahalle başkanlarına plaket takdim edildi.