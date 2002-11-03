Dolar
9.68
Euro
11.22
Altın
1,765.50
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,547.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Royal Antwerp maçı öncesi Bosuil Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştiriyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a çıktı
İngiltere'de yüksek Kovid-19 vakaları nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı
Fransa'da Kovid-19 vakaları son bir haftada yüzde 20 arttı
Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında manipülatif paylaşım yapan 30 kişiye yasal işlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim