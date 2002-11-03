Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2021