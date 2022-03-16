Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor https://t.co/tkbSXppPj9— AA Canlı (@AACanli) March 16, 2022
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.