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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.

16.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.

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