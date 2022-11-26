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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak

26.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Konya

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çokan başlıklar şöyle;

"Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz.

"(Karadeniz tahılı) Şimdi buğdayı alıp un yapıp, bu unu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek.

"18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacak.

Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır.

"(Ekonomide) Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız."

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