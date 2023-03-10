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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.

Ferdi Türkten  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Ankara

Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

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