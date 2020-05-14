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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Sefa Mutlu   | 14.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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