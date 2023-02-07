Dolar
18.83
Euro
20.13
Altın
1,866.61
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,981.00
BIST 100
4,655.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SunExpress, bilet fiyatlarını 100 TL'ye sabitledi
Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı
Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır
MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

TBMM Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

Ankara'daki hastanelerde 101 afetzede tedavi altına alındı

İspanya, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi

İspanya, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
THY, 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdı

THY, 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdı
Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi

Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet