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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Federal Almanya Cumhuriyeti Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi 1. Başkan Yardımcısı ve Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Rainer Schmeltzer ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Mümin Altaş  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Federal Almanya Cumhuriyeti Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi heyetini kabul etti Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisindeki Türk asıllı milletvekilleri de yer aldı.

Kabulde, Türkiye-Almanya ilişkileri, deprem, enerji, ekonomi ve Almanya'da yaşayan Türk toplumu konuları ele alındı.

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