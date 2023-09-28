Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Federal Almanya Cumhuriyeti Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi 1. Başkan Yardımcısı ve Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Rainer Schmeltzer ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisindeki Türk asıllı milletvekilleri de yer aldı.
Kabulde, Türkiye-Almanya ilişkileri, deprem, enerji, ekonomi ve Almanya'da yaşayan Türk toplumu konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.