ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve milli mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, partisinin 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam'da yapılacak il başkanları toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yeni bir safhaya girdiğini belirten Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Cumhuriyetimizin 3. evresi olarak nitelendirilen bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir. 15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının milli mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı, 24 Haziran 2018 Seçimleri'nde bütün ezberleri de, yanlış hesapları da bozmuştur"

Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana geldiğini vurgulayan Semih Yalçın, şöyle devam etti:

"Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir. MHP'nin milli çıkar ve öncelikleri dikkate alan 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı temelinde vücuda gelen Cumhur İttifakı, 24 Haziran 2018 Seçimleri'nde bütün ezberleri de, yanlış hesapları da bozmuştur. Kargaşa, kaos ve kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemizi 2023'ün Büyük Türkiyesi Vizyonu'na taşıyan süreci durdurmak isteyenlerin umutları başka bahara kalmıştır. Cumhur İttifakı'nın güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve milli mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır."

Genel çalışmalar ele alınacak

Yalçın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil, kamuoyunda da 24 Haziran Seçimleri'yle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılandığına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Vatandaşlarımızın, yerel seçimlerde oyunu aynı bilinçle kullanacağı tabiidir. Bu itibarla genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerekmektedir. Kuruluşundan bu yana Türkiye'de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerimizin bir parçası haline gelmesine önemli katkılarda bulunan MHP, yeni yönetim modelinin dinamiklerinin güçlenmesi, milli mutabakat ruhunun yaşatılması ve ülkenin geleceği için Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de olumlu rol oynayacağı inancıyla hareket etmektedir. Cumhuriyetimizin eriştiği yeni safhanın önemli bir merhalesi olarak gördüğümüz 31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazırlık mahiyetinde, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam'da MHP İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili teşkilatlarımızın yürüteceği genel çalışmalar ele alınacaktır."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz