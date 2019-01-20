'Cumhur İttifakı 'siyasi greyder' vazifesi görmüştür'

ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da oluşan siyasi tablonun kalıcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir daha sorgulanamayacak surette oturması açısından Cumhur İttifakı'yla hasıl olan güçlü siyasi yapının yerel seçimlerde de belirleyici olmasının taşıdığı önemin, her iki siyasi parti yöneticileri tarafından da idrak edildiğini bildirdi.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerin dinamiklerine uygun bir formülle hayata geçirilmesi konusundaki ortak kararlılığı deklare ettiğini anımsatan Yalçın, "Bu durum, tekrar bir yenilgi alacağı ayan beyan belli olan şer cephesini, zillet ittifakını telaşa düşürmüştür. Şer cephesinin 'ittifak yapmadan ayakta duramazlar' tarzındaki yorumu da bu telaş ve korkunun tezahürü olmuştur. Cumhur İttifakı kabusundan uyanamayanlar ittifakın Türk seçmeni ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın gücünü maşeri vicdandan aldığını, Türkiye'nin bütünlüğü ve milletin bekasını muhafaza yolunda kenetlenen milli iradeyi, izhar edilmiş azim ve kararlığı ifade ettiğine dikkati çeken Yalçın, şu görüşlere yer verdi:

"Politikanın etkin güçlerinin birlikteliğinden güçlü bir sinerji doğacağı gerçeğini topluma benimseten Cumhur İttifakı, Türk siyasetine ve millete ayna tutarak Türkiye'nin gerçek denge ve dinamiklerini tayin etmiştir. Bundan böyle de aynı işlevi sürdürecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karıştırmayı, önünü kesmeyi, 2023 hedeflerine ulaşmasını engellemeyi hedefleyen bütün planların yolumuzdan temizlenmesinde 'siyasi greyder' vazifesi görmüştür. Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden ve toplumsal barışı dinamitlemek için milletimizin çeşitli kesimleri arasına etnik, dini ve siyasi nifak tohumları ekenlerin saçtıkları bölücülük zehrine karşı 'panzehir' fonksiyonu icra etmiştir."

Cumhur İttifakı'nın varlığının içeride ve dışarıda terörle mücadele karşısında caydırıcı olmakla kalmadığını, Türkiye’nin kararlı, çabuk ve sonuç getiren adımlar atmasında itici güç olduğunu belirten Yalçın, "Cumhur ittifakı, dışarıdaki küresel aktörlerle içerideki hainlerin iş birliği içinde Türkiye'yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksadıyla laboratuvarda yürüttükleri katalizör çalışmalarını nötrleştirmiştir. Dış politikada Türkiye’nin konumu sağlamlaşmış, siyasi iradenin eli güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Cumhur İttifakı'yla ortaya çıkan siyasi tablonun, mevcut sorunların çözümü, istikrar, güven ve güvenlik konularında büyük bir siyasi dayanak oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylece ittifakın sadece seçim kazanma vasıtası olmayıp Türkiye'nin bütünlük, istikrar ve refahına da katkıda bulunabileceği ortaya çıkmıştır. 24 Haziran'da alınan başarılı sonuç ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü bir halk desteğiyle hayata geçmesi bu sayede mümkün olmuştur. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin nasıl usta bir oyun kurucu, gelecek inşa etmede nasıl mahir, ileriyi görmede nasıl feraset sahibi bir politikacı olduğu, Cumhur İttifakı hamlesinin başarısıyla su yüzüne çıkmıştır.

Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacağı, bu sayede 31 Mart 2019 günü sandıkta 24 Haziran'dan bile daha parlak bir politik aritmetiğin ortaya çıkacağı gün gibi aşikardır. Partimiz bu anlayışla MÇP'nin MHP'ye dönüşmesinin 26. yıl dönümü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonunda belediye başkanları aday tanıtım toplantısını yapacaktır."

Muhabir: Enes Kaplan