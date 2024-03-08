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Politika

Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde PTT çalışanlarıyla buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde PTT çalışanları ile bir araya geldi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde PTT çalışanlarıyla buluştu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

PTT Başmüfettişlik binasında düzenlenen etkinlikte kadın personele çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Altınok'a, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu eşlik etti.

Ziyareti sırasında bir kadın personelin, "PTT çalışanlarına eskiden ulaşım ücretsizdi, yeniden bu imkan verilmeli" talebi üzerine Altınok, "Eskiden PTT çalışanlarımızın ulaşımı ücretsizdi. Mevcut Büyükşehir Belediyesi tarafından bu uygulama kaldırıldı. Yeni dönemde bütün PTT çalışanlarımıza ulaşım ücretsiz olacak." dedi.

Ankara'da yaşanan trafik sorununa da değinen Altınok, mevcut belediye yönetiminin otobüslerin tamir ve bakımını yapmadığını, seçimi kazanması halinde yeni elektrikli otobüsler alacağını bildirdi.

"Ankara, hizmet isteyecektir"

Turgut Altınok daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bulunduğu, şehit yakınları, kadın gaziler, STK üyeleri ve kadın muhtarların davetli olduğu Vilayetler Evi'ndeki programa katıldı.

Altınok, buradaki konuşmasında, kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini aktaran Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği KEÇMEK sayesinde birçok kadını ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Ankara'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idaresiyle, büyükşehirden büyük bir kasabaya doğru gittiğini ileri süren Altınok, "İnanıyorum ki Ankara, bu kötü gidişe, kötü belediyeciliğe, vicdanı olmayan belediyeciliğe dur diyecektir. Ankara, hizmet isteyecektir. Ankara, bir dünya olmayı isteyecektir." diye konuştu.

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