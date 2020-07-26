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Politika

CHP'nin 37. Olağan Kurultayında PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayında, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Barış Gündoğan,Merve Yıldızalp Özmen   | 26.07.2020
CHP'nin 37. Olağan Kurultayında PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı

Ankara

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 18.45 itibarıyla 44 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

CHP'de bugün öğle saatlerinde tamamlanan adaylık başvurularında PM için 222, YDK için de 47 isim başvurmuştu.

1356 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, delegeler PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapacak.

YDK için en az 14, en fazla 15 işaretleme yapacak delegeler, 8 adayın belirleneceği Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) için de sadece 8 işaretleme yapacak.

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