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Politika

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

Barış Gündoğan,Merve Yıldızalp Özmen   | 25.07.2020
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı

Ankara

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmak üzere alana geldi. Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. 

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayda, saat 17.15'te oy verme işlemine geçildi. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı. 

Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 18.15'te sona erdi. 

İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde oyların tasnifi ve sayım işlemleri devam ediyor. 


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