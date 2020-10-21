Euro
9.30
Dolar
7.84
BIST 100
1,219.49
Altın
1,917.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı, başarıyla icra edildi
logo
Politika

CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Doğu Akdeniz açıklarındaki faaliyetleri esnasında ziyaret etmesinin, milletin birlik ve beraberliğini dünya kamuoyuna göstereceğini söyledi.

Alper Atalay   | 21.10.2020
CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

TBMM

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Doğu Akdeniz açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e, TBMM KİT Komisyonu üyesi milletvekillerince ziyaret gerçekleştirilmesiyle ilgili TBMM Başkanlığına ve TBMM KİT Komisyonu'na verdiği dilekçeyi okudu. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun (KİT) denetimi altında olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, TPAO'nun Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz, petrol ve hidrokarbon yatakları arama faaliyetlerini Oruç Reis Araştırama Gemisi'yle sürdürdüğünü kaydetti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle bu çalışmaların NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edilerek devam ettirildiğini belirten Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin milli menfaatleri, uluslararası anlaşmalarla kazandığı haklar çerçevesinde Mavi Vatan sınırları içinde yer alan yeraltı zenginliklerimizin çıkarılması hayati öneme sahiptir. Egemenliğin sahibi olan milleti temsil eden TBMM'nin iradesini ve kararlılığını göstermek bakımından KİT Komisyonu üyesi milletvekillerinin Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Doğu Akdeniz açıklarında faaliyetlerini yaptığı esnada ziyaret etmeleri, milletçe vücuda getirdiğimiz birlik ve beraberliği dünya kamuoyuna bir kez daha gösterecektir. Ayrıca bu ziyaret, Oruç Reis Araştırma Gemisi personelimize ve bölgede güvenliği sağlayan TSK mensubu askerlerimize moral olacaktır. Bu doğrultuda TBMM Başkanlığınca ilgili ziyaret programının ivedilikle planlanmasını talep ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denetime takılanların bahanesi: Yanımda yok, maskemi evde unuttum
Kovid-19'un etkileri kadınlarda daha uzun sürebilir
Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı
Doğumu yaklaşan eşini evde bırakıp hastalarına şifa olmaya koştu
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi

CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi

Oruç Reis'ten ilk sismik okumalar bugün alınacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlık

ABD, Oruç Reis’in yeniden faaliyete başlamasını 'provokasyon' olarak niteledi

ABD, Oruç Reis’in yeniden faaliyete başlamasını 'provokasyon' olarak niteledi
Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor

Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz