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Politika

CHP'li Şahin: Üniversite hastaneleri iyi yönetilmiyor

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, üniversite hastanelerinin iyi yönetilmediğini iddia ettii.

Sinan Uslu   | 04.11.2020
CHP'li Şahin: Üniversite hastaneleri iyi yönetilmiyor

TBMM

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, üniversite hastanelerinin iyi yönetilmediğini öne sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite hastanelerinin "Zarar ediyor." denilerek kötülendiğini savundu.

Nitelikli insan kaynağının yetiştiği eğitim kurumları olan üniversite hastanelerinin iyi yönetilmediğini iddia eden Şahin, sorunların çözümüne ilişkin önerilerini paylaştı.

Şahin, üniversite hastanelerinde de kamu hastanelerinde olduğu gibi gider esaslı bütçe uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversite hastanelerinde personele ödenen denge tazminatının, diğer kurumlarda olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığınca özel bütçeden karşılanmasını isteyen Şahin, tıbbi malzeme alımında merkezi satın alma sağlanması, üniversite hastanelerine yeterli kadrolu eleman tahsisi yapılması, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatların, üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen nitelikli ve komplike işlemler dikkate alınarak revize edilmesi, üniversite hastanelerine gerekirse fazla katsayı uygulama imkanı tanınması önerilerinde bulundu.

Üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içindeki yerinin net olarak belirlenmemesi ve sağlık hizmeti verirken kendilerine özgü bir kanunlarının olmayışının da yapısal bir sorun olduğunu söyleyen Şahin, sağlık hizmeti, eğitim ve araştırmayı birbirinden ayırmaksızın ihtiyacı karşılayacak yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

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