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Politika

CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Ertuğrul Subaşı   | 11.07.2020
CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi

TBMM

CHP'li Özel'in verdiği teklife göre, havai fişeklerin ithal edilmesi ve satılması yasaklanarak havai fişeklerin kullanımının oluşturduğu olumsuz etkilerin ve tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Havai fişek üreten, ithal eden, satışını yapan kişilerin, havai fişeklerin ithal edilmesinin ve satışının yapılmasının yasaklanmasından dolayı herhangi bir mağduriyete uğramamaları için İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetmelik çıkarılacak.

Kanuna eklenecek bir madde ile olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarla sınırlı olmak şartıyla havai fişeklerin ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı yetkili kılınacak.

Teklifin gerekçesinde, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili fabrika sahibinin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı hatırlatılarak söz konusu fabrikada son yıllarda ölümlü patlamalar yaşanmasına karşın fabrikanın faaliyetlerine devam ettiği, kazadan birkaç ay önce denetim yapılmış olmasına rağmen patlamanın yaşanmış olmasının ciddi ihmallerin bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.

Olay yerinden taşınan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 6 gün sonra ikinci bir kazanın meydana geldiği ve 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 kişinin yaralandığı belirtilen gerekçede, "Yıllardır eğlence malzemesi olarak kullanılan havai fişeklerin gerek kamu sağlığı gerek kamu güvenliği ve ekosistemin sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturması nedeniyle kamuoyunda havai fişeklerin kullanımının sınırlandırılması ve yasaklanması noktasında ciddi bir beklenti oluşmuştur." ifadesine yer verildi.

Kimyasal maddeler barındıran, yüksük ses ve güçlü ışık yayan havai fişeklerin insan sağlığının yanı sıra hayvanları da etkilediğine dikkat çekilen gerekçede, teklifle bu sorunların önüne geçmenin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede, kanuna eklenecek geçici madde ile havai fişek ithal ederek veya havai fişek satarak geçimini sağlayan vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı da bildirildi.

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