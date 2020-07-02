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Politika

CHP'li Özel'den barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerine eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Özel, barolara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine ilişkin, "Baro başkanları Meclis'in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz. Bu, savunmaya yapılmış büyük bir haksızlıktır." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 02.07.2020
CHP'li Özel'den barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerine eleştiri Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, TBMM Çankaya Kapısı girişinde, bir grup baro başkanı ve avukatla görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri başlayan barolara ilişkin kanun teklifine, Türkiye'deki tüm baroların tepki gösterdiğini ileri sürdü. Baro başkanlarının komisyona alınmamasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Baro başkanları Meclis'in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz. Bu, savunmaya yapılmış büyük bir haksızlıktır. AK Parti ve MHP, bu durumu nasıl savunuyor; 'Pandemi var, Meclis'e ziyaretçi yasağı var o yüzden alamayız.' Dün Tarım Komisyonunda avlanma alanlarını ilgilendiren bir madde görüşülürken Türkiye'deki avcıların temsilcileri geldi, görüş bildirdi. Avcıların temsilcilerine açık olan kapı, baro başkanlarına kapalı oluyorsa burada kimse birbirini kandırmasın, savunma hakkına, savunma mesleğinin temsilcilerine bir husumet vardır."

Özel, kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, baro başkanlarının dinlenmesini önerdiklerini ancak kabul edilmediğini belirterek, "Baro başkanlarının tamamının Meclis'e sokulmaması, tarihe bir kara leke olarak düşmektedir." dedi.

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