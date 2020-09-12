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Politika

CHP'li Gökçen: 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, "12 Eylül'ün ve darbenin miras bıraktığı tüm yaraları sarmak, 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal   | 12.09.2020
CHP'li Gökçen: 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 militer gücünün ulusal iradeye darbe vurmasının yanında darbe yasalarıyla ve darbecilerin söylemleriyle halkın örgütlenmesini ve gençlerin siyasette bulunmasını sistematik olarak engellediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu anlayış, yine 12 Eylül'ün yıl dönümünde 2010'da otoriter rejimi kurmak için Anayasa'yı araçsallaştıran, 2016'da 20 Temmuz sivil darbesini yapan ve 2017'de Anayasa'yla tek adam rejimini kuran mantıkla tamamen aynı. Gençlerin bir siyasi partide, öğrenci kulübünde, üniversitede, sokakta, sivil platformlarda örgütlenmesi; gençlerin toplumsal sorunlarının siyasi kurumların gündemine yerleşmesini sağlıyor. Siyasetin gençlerin özneliğini kabul etmesini sağlıyor. Darbeciler tam da bunu engellemek istedi ve aynı zihniyetin mirasçıları ses çıkaran gençlerden korkmaya devam ediyor."

Gökçen, askeri ve sivil darbelere karşı durmanın, gençlerin sesini siyasetin sesi, gençlerin sorunlarını siyasetin asli konusu haline getirmenin görevleri olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"12 Eylül'ün bugüne dek bıraktığı anti demokratik uygulama ve yasaları, darbe hukukunu ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırmak görevimiz. 12 Eylül'ün ve darbenin miras bıraktığı tüm yaraları sarmak, 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz. Bu görevi darbecilerin korktuğu, özgürlük için mücadele eden gençlerle yerine getireceğiz. Gençleri örgütleyerek bu anlayışa en güzel cevabı vereceğiz."

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