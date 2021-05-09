CHP'li belediyelerin tam kapanmadaki çalışmaları 6 ayrı toplantıda değerlendirildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tam kapanma döneminin başladığı günden bu yana partisinin tüm belediye başkanlarıyla çevrim içi düzenlenen toplantılarda, bu dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine, hafta boyunca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 6 çevrim içi belediye başkanları toplantısı düzenlendiğini, ilk olarak büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla ardından da ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bölge grupları halinde bir araya geldiklerini söyledi.
Belediye başkanlarının çalışmaları hakkında bilgi verdiğini, bölgelerindeki sorunları ilettiğini belirten Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Toplantılarımızın ana gündemini ekonomik koşullar ve artan yoksulluk oluşturdu. Özellikle son dönemde belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularında çok büyük bir artış yaşanıyor. Vatandaşlarımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin uçuk kaçık, çılgın projelere harcayacak tek kuruşu yoktur. Belediye başkanlarımız da her alandan tasarruf ederek, ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım götürme konusunda tam kararlılık içinde. Toplantılarda Sayın Genel Başkanımızın da bu yönde talimatları oldu."
"Belediye başkanlarımız halk için çalışmaya devam edecek"
CHP'li belediyelerin sosyal yardım listesine bir aileyi daha eklemek için canla başla çalıştığını ifade eden Torun, tüm imkanların seferber edildiğini ve dayanışma kampanyaları başlatıldığını aktardı.
Torun, bu kampanyaların, çok sayıda yoksul aileye adeta ilaç olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.