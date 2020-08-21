Euro
8.63
Dolar
7.33
BIST 100
1,109.88
Altın
1,935.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'li Akın: Ülkemizin sınırları içinde doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 21.08.2020
CHP'li Akın: Ülkemizin sınırları içinde doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini sevindirici buldukları belirtti.

Türkiye'nin enerjide, yüzde 72 oranında dışa bağımlı olduğunu ifade eden Akın, bu oranın AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 67'lerde bulunduğuna işaret etti.

Petrolde dışa bağımlılığın 2019 verilerine göre, yüzde 91,2 olduğunun altını çizen Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğal gazda ise bu oran daha yüksektir ve yüzde 98,9'dur. Böyle bir durumda ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir. Ülkemizde doğal gaz tüketimi 2019'da yaklaşık 45,7 milyar metreküp. O nedenle Karadeniz'de bulunan doğal gaz 320 milyar metreküp rezerv tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır."

Türkiye'nin, doğal gaz fiyatları ucuzlarken, Rusya'dan çok daha pahalıya satın aldığını savunan Akın, bunun nedeninin Rusya ile yapılan uzun vadeli anlaşmalar olduğunu belirtti.

Bu anlaşmalar revize edilmediği sürece Rusya'dan pahalı doğal gaz alınmaya devam edileceğini iddia eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu da vatandaşımızın faturalarına yansıyacak. Bu durum ekonomimiz, enerji ve ulusal güvenliğimiz açısından sürdürülebilir değildir. Enerji konusu, en stratejik konuların başında yer alır. Ulusal ve ekonomik güvenliğimizi doğrudan etkiler. Karadeniz veya Akdeniz'de yapılacak ekonomik bir keşif, enerjide de tam bağımsızlığı savunan bizleri mutlu eder."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
BioNTech ve Pfizer ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

Benzer haberler

'Ülkemizin sınırları içinde doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir'

'Ülkemizin sınırları içinde doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir'

CHP'li Torun: Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu değil

CHP 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi

AYM'den CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasına ret

AYM'den CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasına ret
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti