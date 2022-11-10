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Politika

CHP'li 3 milletvekili hakkında fezlekeler Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Başarır, Torun ve Aydoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaya müdahale ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı fezleke düzenleyerek TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Serdar Açıl, Tanju Özkaya   | 10.11.2022
CHP'li 3 milletvekili hakkında fezlekeler Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahaleleri nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı fezleke düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27 Ekim 2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu soruşturma dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda adı geçen milletvekilleri hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı tanzim edilen fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

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