Euro
6.41
Dolar
5.84
BIST 100
102,993.20
Altın
1,492.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye, her konuda kendi kararını kendi verecektirç." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 07.10.2019
CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

'Biz bu milletin vicdanına, ferasetine güveniyoruz'

CHP ve İYİ Parti 'Yargı Reformu Paketi'ni görüştü

'CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır'

'CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır'
CHP'den 'Thomas Cook' raporu

CHP'den 'Thomas Cook' raporu
CHP Abant'ta kampa giriyor

CHP Abant'ta kampa giriyor