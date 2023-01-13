Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,903.92
ETH/USDT
1,408.40
BTC/USDT
18,832.00
BIST 100
4,980.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki: Provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz

CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarını kınadı.

Barış Gündoğan   | 13.01.2023
CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki: Provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz

Ankara

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.

Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki: Provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz

CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki: Provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz

Beyaz Saray, Türkiye-İsveç görüşmelerinin olumlu seyretmesini umuyor

Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

İletişim Başkanı Altun: İsveç gecikmeksizin terör örgütü mensuplarına karşı gerekli adımları atmalı

İletişim Başkanı Altun: İsveç gecikmeksizin terör örgütü mensuplarına karşı gerekli adımları atmalı
Şentop: İsveç'in demokrasiye açık tehdit olan alçak terör eylemine izin vermesi asla kabul edilemez

Şentop: İsveç'in demokrasiye açık tehdit olan alçak terör eylemine izin vermesi asla kabul edilemez
İçişleri Bakanı Soylu: İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştılar

İçişleri Bakanı Soylu: İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet