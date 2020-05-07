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Politika

CHP'den, 'koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları görev şehidi sayılsın' teklifi

CHP, koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılması için kanun teklifi hazırladı.

Alper Atalay   | 07.05.2020
CHP'den, 'koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları görev şehidi sayılsın' teklifi

TBMM

CHP, koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılması için kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık ve yardımcı sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak. Söz konusu personele, kanun kapsamında nakdi tazminat ve aylık bağlanacak.

Kanun teklifi, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin gerekçesinde, sağlık çalışanlarının, çok zor koşullarda canları pahasına virüsle mücadelenin en ön saflarında yer alarak, Türkiye'de bu virüsün etkisinin dünya ortalamasının altında kalmasını sağladıkları belirtilerek, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının, şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği belirtildi.


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