CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos Cumartesi günü yapacak.
Ankara
Kılıçdaroğlu, yeni seçilen PM üyelerini, 8 Ağustos Cumartesi günü toplantıya çağırdı. PM'nin ilk toplantısı 12.00'de parti genel merkezinde yapılacak.
CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti.
İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.
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