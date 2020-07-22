Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,203.92
Altın
1,848.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi’ndeki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
logo
Politika

CHP'de İlhan Cihaner genel başkanlığa aday adayı olacak

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olacağı belirtildi.

Merve Yıldızalp Özmen,Barış Gündoğan   | 22.07.2020
CHP'de İlhan Cihaner genel başkanlığa aday adayı olacak

Ankara

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak. Kurultayın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Yarın da CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in parti genel merkezinde 09.30'da basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı: İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

CHP'de İlhan Cihaner genel başkanlığa aday adayı olacak

CHP'de İlhan Cihaner genel başkanlığa aday adayı olacak

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

CHP 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor