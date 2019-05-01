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Politika

'CHP yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı." açıklamasında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 01.05.2019
'CHP yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı'

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı." açıklamasında bulundu.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP'nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

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