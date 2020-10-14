CHP TBMM Grup Genel Kurulu basına kapalı toplandı
CHP TBMM Grup Genel Kurulu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
TBMM
CHP TBMM Grup Genel Kurulu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Meclis'te, basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü.
Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda Enis Berberoğlu hakkındaki karara yönelik kısa bir değerlendirme yaptı.
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