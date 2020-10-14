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Politika

CHP TBMM Grup Genel Kurulu basına kapalı toplandı

CHP TBMM Grup Genel Kurulu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Seval Ocak Adıyaman   | 14.10.2020
CHP TBMM Grup Genel Kurulu basına kapalı toplandı

TBMM

CHP TBMM Grup Genel Kurulu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Meclis'te, basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda Enis Berberoğlu hakkındaki karara yönelik kısa bir değerlendirme yaptı.


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