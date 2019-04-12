CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündemini seçim sonuçları oluşturuyor.
İstanbul
CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, saat 15.00'te başladı.
Basına kapalı toplantının ana gündemini, İstanbul'daki seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun alabileceği kararlar oluşturuyor.
Toplantıya CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.
Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.