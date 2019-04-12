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Politika

CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündemini seçim sonuçları oluşturuyor.

Andaç Hongur   | 12.04.2019
CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

İstanbul

CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Basına kapalı toplantının ana gündemini, İstanbul'daki seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun alabileceği kararlar oluşturuyor.

Toplantıya CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.

Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın toplantısı düzenleyecek.

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