CHP Sözcüsü Öztrak: Yeni asgari ücret ülkenin şartlarına uygun değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, yeni asgari ücrete ilişkin, "Ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans aracılığıyla toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2020'nin son MYK toplantısının yapıldığını, her yıl bitiminin aynı zamanda bir hesap çıkarma ve muhasebe yapma zamanı olduğunu belirtti.
Öztrak, Türkiye'nin deprem, çığ faciası, sel, orman yangını gibi olaylar nedeniyle büyük acılar yaşadığını, koronavirüs salgınının ise 2020'ye damgasını vurduğunu, hayatı altüst ettiğini ifade etti.
Öztrak, pek çok ülkede aşılamanın başladığını, bu konuda kaybedilen her dakikanın ülkenin zarar hanesine yazıldığını vurguladı.
Gelen aşıların uygulamasında, şeffaflık ve adaletin çok önemli olduğunun altını çizen Öztrak, dünyada faz-3 incelemelerini geçmiş iki aşı olduğunu, bunların da yeterince tedarik edilmediğinin anlaşıldığını anlattı.
9 ayda 905 bin çalışan işini kaybetti
Koronavirüs salgınının ekonomiye de büyük darbe vurduğunu belirten Öztrak, hükümetin bu süreçte millete ve esnafa gerekli desteği vermediğini söyledi.
Salgının hemen başında açılan kredi musluklarıyla herkesin daha borçlu hale geldiğine işaret eden CHP Sözcüsü Öztrak, "Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, KOBİ'nin bu borçları nasıl ödeyeceği 2021'in en büyük sorunlarından biri olacak." dedi.
Bu yılın 9 ayında 905 bin çalışanın mevcut işini kaybettiğini ifade eden Öztrak, en ağır darbeyi de tarım ve hizmetler sektörünün aldığını söyledi.
Asgari ücret pazarlıklarının bugün itibarıyla sonuçlandırıldığını anımsatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP olarak biz, 'Asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve net en az 3 bin 100 lira olmalı' dedik. Ama saray hükümeti pazarlıklardan sonra net asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Bu zulümdür. Ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir. Bugün bu memlekette dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 lira. Yoksulluk sınırı ise 8 bin 198 lira. Ücretiyle geçinenlere açlık sınırının hemen üzerinde, yoksulluk sınırının da dörtte biri kadar bir asgari ücret vererek insanlarımız kirasını, faturalarını, eğitim, sağlık, ulaşım masraflarını nasıl ödeyecek? Bunu düşünüyor musunuz? 'Asgari ücret' adı üzerinde, en düşük ücret. Asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden, nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Bunun teknik boyutu da var. Asgari ücretli gelirine göre en fazla dolaylı vergi yükünü taşıyan kesim. Zaten dolaylı vergiyi alıyorsunuz bari gelir vergisi almayın."
CHP'li belediyelerde asgari ücretliye net 3 bin 100 lira
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere en az 3 bin 100 lira net asgari ücret uygulaması başlatılması için talimat verdiğini hatırlatan Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Belediyeler de devlet kurumu. Biz belediyelerimizde çalışanlara ayda net 3 bin 100 lira asgari ücret verebiliyoruz. Saray neden bunun altında kalıyor, bu sadece siyasi tercihtir. Başka hiçbir şey olamaz, kaynak var. Bu akşam Bakanlar Kurulundan sonra, Erdoğan'ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz. Her şeyi yapabiliyor. Aksi takdirde sayısını açıklamadıkları milyonlarca asgari ücretliyi değil, saray sosyetesine mensup dört maaşlıları, dolarla garanti verilen saray müteahhitlerini tercih ettikleri bir kere daha ortaya çıkacaktır."
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Bir CHP milletvekilinin, 'Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in ailesini aradığı ve davadan vazgeçmesini istediği' iddiası gündeme geldi. Bu iddia yalanlandı ama Genel Merkez olarak bu iddia ile ilgili tutumunuz nedir?" sorusunu cevaplayan Öztrak, "Bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz." dedi.
Bu tür iddiaların dayanağının olmaması halinde gerekli hukuki takibe başvuracaklarının altını çizen Öztrak, "Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. Milletvekili arkadaşımız, 'Taziyede bulunmak için aileyi aradım, topu topu bir buçuk dakika konuştum. Eğer bu iddialar ispat edilirse, CHP'den de milletvekilliğinden de istifa ederim.' diyor. Mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Bursa Osmangazi ilçe başkanıyla ilgili taciz iddialarına ilişkin başlatılan incelemede son durum nedir?" sorusuna Öztrak, "İlçe başkanı istifa ettirilmişti. Şimdi dosyası Disiplin Kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulunda süreç devam ediyor." yanıtını verdi.
Öztrak, "Hafta sonu Meclis'te kabul edilen, içinde derneklerle ilgili maddelerin de olduğu yasal düzenlemeye ilişkin CHP'nin itirazları vardı. Bu itirazların bir sonraki adresi Anayasa Mahkemesi olacak mı?" sorusunu, "Anayasa'ya aykırı olan, vatandaşın özgürlüğünü kısıtlayan, vatandaşın refahını azaltacak olan her türlü yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürürüz." şeklinde cevapladı.
"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 'eski döneme ait iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığına' dair açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı üç mülkiye müfettişi görevlendirdiğini bildirdi. Bu görevlendirmeye ilişkin yorumunuz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, şunları kaydetti:
"Belediyelerimizin, kendilerinden önceki belediyelerin geçmişe dönük işlemlerini soruşturmak veya bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere incelettiriyorlar. Buyursunlar, incelettirsinler. Ne biz, ne de belediye başkanlarımız demirden korksa trene binmezdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Genel Başkanımızın talimatıyla belediye başkanlarımız bu tür tehditlerden hiç çekinmeden milletimize sonuna kadar hizmet vermeye ve geçmişte yapılan hataların hesabını sormaya devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.