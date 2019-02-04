CHP Sözcüsü Öztrak, "Millet iş birliği olarak, bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 57 milyon seçmenimizle sandıkta büyük Millet İttifakı'nı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuşmasına yarıyıl tatili biten öğrencilere başarılar dileyerek başladı.

Hayat pahalılığının milleti ezmeye devam ettiğinin açıklanan enflasyon rakamlarında görüldüğüne dikkati çeken Öztrak, geçen yılın son iki ayında alınan bir takım önlemlerle gerilemeye başlayan enflasyonun yeniden yukarı doğru çıkmaya başladığını dile getirdi.

Vatandaşın gerçek enflasyonunun resmi rakamların çok ötesinde olduğunu belirten Öztrak, çarşı ve pazarlarda vatandaşların yaşadıkları sorunlara işaret etti.

"Algı operasyonunun alasını yapıyorlar"

Yerel seçimlerden sonra iktidarın IMF ile anlaşacağı iddialarını tekrarlayan Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Ne kredi açısından ne de teknik destek açısından IMF ile yolumuz kesişir. Algı operasyonu yapıyorlar." dediğini hatırlattı.

"Bizi algı operasyonu yapmakla suçlayanlar esas algı operasyonunun alasını yapıyorlar. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca maliye ve para politikalarını yeniden seçim vitesine taktılar." ifadesini kullanan Öztrak, iktidarın, uluslararası yatırımcı toplantılarında döviz baronlarına "sesinizi çıkarmayın, seçimden sonra IMF ile anlaşacağız." dediğini öne sürdü.

Öztrak, millet pahalılık ve işsizlik alında ezilirken "kriz yok" demenin esasen tehlikeli ve hastalıklı ruh hali olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suçluların telaşıyla bu kadar bağırıp çağırıyorlar. Çıkıp, 'IMF ile ne seçim öncesinde, ne de seçim sonrasında bir anlaşma yapmayacağız' diye net bir açıklama yapsalardı bu yeterli olurdu. Ben bir kez daha uyarıyım, ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor."

"Demokrasiden yana olan herkesi kardeş biliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Milli harp sanayisinin Katar ordusuna ve onun 'Türk olmaktan mutluluk duymam' diyen ortağına peşkeş çekilmesi içinize siniyor mu?" diye sorduklarını belirten Öztark, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşılan bu peşkeş 'vatan, millet, beka' laflarını ağzından düşürmeyen sarayın bekçisinin hiç kanına dokunmamış. O nedenle de bizim sorumuza cevap vermek yerine, her zaman yaptığı gibi seviyesizce Genel Başkanımıza ve bize saydırmayı tercih etmiş. Bu arada bir de dönmüş demiş ki 'Biz ne zaman kardeş olduk?' Biz, ister Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy versin, ister MHP'ye oy versin, ister İYİ Parti, ister HDP'li, ister Saadet Partili, ister İşçi Partili veya diğer partilerden olsun, bu topraklarda yaşayan, ülkesini, bayrağını, halkını seven, koltuk için milletini bölmeyen, savunma sanayimizin üretim üslerini Katar ordusuna peşkeş çekmeyen, özgürlüklerden, demokrasiden yana olan herkesi kardeş biliriz."

"Millet İttifakı'nı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız"

Yerel seçimlerde tüm vatandaşların oylarına talip olduklarının altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

"25 yıldır İstanbul'u ve Ankara'yı talan eden, şehirlerimizi alışveriş merkezleri ve gökdelenlerle dolduranlara, yeşili betonla boğanlara, 16 yıldır ülkeyi yönetip bugün bu yaptıklarından şikayet ederek sorumluluktan kaçabileceklerini sananlara, milletimiz 31 Mart'ta en güzel cevabı verecektir. 31 Mart, metal yorgunu Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin iflasının ilan edildiği tarih olacaktır. 31 Mart, milletin, saraya taşınıp kendini unutanlara sarı kartı göstereceği bir dönüm noktası olacaktır. Millet iş birliği olarak, bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 57 milyon seçmenimizle sandıkta büyük Millet İttifakı'nı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Muhabir: Mehmet Tosun