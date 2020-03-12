Euro
7.02
Dolar
6.25
BIST 100
96,802.61
Altın
1,610.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Sözcüsü Öztrak: Koronavirüse karşı gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz

CHP Sözcüsü Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

Barış Gündoğan   | 12.03.2020
CHP Sözcüsü Öztrak: Koronavirüse karşı gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
CHP
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı
AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı
'Gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil'
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye koronavirüs testi yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Benzer haberler

'Koronavirüse karşı gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz'

'Koronavirüse karşı gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz'

CHP 56. kurultayı için gün sayıyor

CHP'li kadınlar kurultaya hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Umarım kısa süre içerisinde aydınlık bir Türkiye'yi yeniden kuracağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Umarım kısa süre içerisinde aydınlık bir Türkiye'yi yeniden kuracağız
Emniyet Genel Müdürlüğünden Mahmut Tanal'ın izlendiği iddialara yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğünden Mahmut Tanal'ın izlendiği iddialara yanıt
CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret

CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret