CHP Sözcüsü Öztrak: Koronavirüse karşı gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.
Ankara
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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