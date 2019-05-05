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Politika

CHP Sözcüsü Öztrak: Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyoruz

CHP Sözcüsü Öztrak, "Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." açıklamasında bulundu.

Barış Gündoğan   | 05.05.2019
CHP Sözcüsü Öztrak: Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyoruz

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik ÖztrakAnadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Öztrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi. 

CHP Sözcüsü Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı. 

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