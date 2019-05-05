CHP Sözcüsü Öztrak: Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyoruz
CHP Sözcüsü Öztrak, "Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Öztrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.