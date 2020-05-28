CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan MYK toplantısının ardından, Parti Sözcüsü Öztrak açıklamalarda bulundu.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Canberk Tatar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Dün 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yılı olduğunu hatırlatan Öztrak, CHP olarak millet iradesi üzerinde askeri veya sivil hiçbir darbecinin vesayetini kabul etmeyeceklerini söyledi. Öztrak, "Bu vesileyle 59 yıl önce kaybettiğimiz Adnan Menderes’i, Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı bir defa daha rahmetle anıyoruz." dedi.
Öztrak, iktidarın basını susturmak için RTÜK'ü ve Basın İlan Kurumunu sopa gibi kullandığını ileri sürdü. İktidarın darbe hukukunu tahkim etmeye devam etiğini de savunan Öztrak, şunları söyledi:
"Darbe mi arıyorsunuz? O zaman yaptıklarınıza bakacaksınız. Darbeciler ne yaptıysa siz daniskasını yapıyorsunuz. Sarayın İletişim Başkanı demokrasi masalları anlatırken sayenizde Türkiye ilk kez uluslararası demokrasi endekslerinde 'fiili diktatörlük' olarak anılmaya başlandı. Tarihi ve olayları çarpıtarak yeni bir tarih yazamazsınız. 60 yıl öncesine gitmeye gerek yok. 15 Temmuz’a gelin ve şu soruya cevap verin, darbe girişiminin kilit adamı Mehmet Dişli'yi, dönemin Başbakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatının talep etmesine rağmen, neden ordudan emekliye sevk etmediniz? Bizim demokrasi anlayışımız ortada. Bizim, 20 Temmuz sivil darbesini yapanlardan alacağımız herhangi bir demokrasi dersi yoktur. Tehditle, şantajla herkesi sindirebileceğinizi sanıyorsunuz ama biz bu siyaset tarzına pabuç bırakmayız. Biz akılla, fikirle, azimle özgürlük mücadelemizi demokratik zeminde sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve milletimizle beraber, Cumhuriyetimizi yepyeni ve güçlü bir demokratik parlamenter rejimle mutlaka taçlandıracağız."
"Ekonomik kriz, bir ekonomik buhrana dönüştü"
Korona salgını Türkiye'nin kapısını çaldığında belirsizlikleri ortadan kaldıracak, ufuk verecek yeni bir ekonomik program ihtiyacına hemen dikkati çektiklerini söyleyen Öztrak, hem Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hem de kendilerinin böyle bir program için öneri üstüne öneri getirdiklerini aktardı. Öztrak, şöyle devam etti:
"Şimdi kaygılarımızda maalesef haklı çıkmaya başladık. Ülkenin iki yıldır içinde olduğu ekonomik kriz, bir ekonomik buhrana dönüştü. 252 bin 690 işletme salgında durdu. Salgının sadece 15 günlük etkisiyle 2 milyon 120 bin yurttaşımız iş gücü piyasasının dışına çıktı. Kaybettiğimiz iş gücü ise 1 milyon 100 bine ulaştı. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Boğaziçi Üniversitesinden değerli bilim insanlarımız, uluslararası bir çalışma için, Salgında Ekonomik Teşvik Endeksi hazırladı. Buna göre Türkiye, verdiği ekonomik teşviklerle 168 ülke içinde 127. sırada yer alabildi. Yine verilen mali teşviklerde, milli gelire oranla G-20 ekonomileri içinde sondan beşinci olabildik. Tulumbadaki suyu yandaşları için tükettiler, vatandaşlarına diğer ülkeler kadar destek veremediler. Aspirinle, pansumanla durumu idare etmeye çalıştılar. Sorunların önünden değil arkasından koştular."
Soruları yanıtladı
Faik Öztrak, açıklamalarının ardından gazeteciler tarafından gönderilen soruları yanıtladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ekonomide daralma açıklaması yaparken, Albayrak'ın pozitif büyüme açıklaması yapması da sorulan Öztrak, "Damat bakan önce kendi partisini ikna etmeli, kendi aralarında oturup anlaşmaları lazım. Biri pozitif büyüyeceğiz diyor, biri daralacağız diyor. Hangi tedbirlere istinaden damat bakan pozitif bir büyüme bekliyor. Buhrandan çıkıp büyümeyi sağlayacak doğru düzgün hiçbir tedbir yok." diye konuştu.
Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin bir soruyu Öztrak, "Nasıl bir düzenleme geldiğini henüz görmedik ama Genel Başkanımız bunu açık, net bir şekilde ifade etti, 'Demokrasiye kurulacak her kumpası boşa çıkarırız.' Darbe rejimlerinin, hangi partinin ya da milletvekili adayının seçime gireceğine icazet verme yaklaşımını, icazet demokrasisini tümüyle reddederiz." diye yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.