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Politika

CHP Parti Okulu, YouTube'da açtığı 'CHP Okul TV' kanalından eğitici içerikler paylaşacak

Eğitici ve bilgilendirici içeriklerini CHP Okul TV'ye taşıyan CHP Parti Okulu'nun, partinin ve Türkiye'nin önemli isimleriyle yapılan söyleşileri, röportajları ve birbirinden farklı içerikleri izleyicilerle buluşturacağı ifade edildi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 25.03.2021
CHP Parti Okulu, YouTube'da açtığı 'CHP Okul TV' kanalından eğitici içerikler paylaşacak

Ankara

CHP Parti Okulu, eğitici ve bilgilendirici içerikleri YouTube'da açtığı CHP Okul TV kanalından yayınlayacak.

CHP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin tüm illerinde yüz yüze ve çevrim içi eğitim gerçekleştiren CHP Parti Okulu'nun, güncel içeriklerle izleyicileri buluşturduğu CHP Okul TV YouTube kanalını açtığı belirtildi.

Kanalın, CHP Parti Okulu'nun genç eğitmenlerden oluşan gönüllü ekibi ile çalışmalarını sürdüreceği ve yakın zamanda Spotify'da podcast yayınına başlayacağı kaydedildi.

CHP Okul TV'de, siyasi başlıkların yanı sıra sanat, kültür, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda konuların işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, CHP Okul TV'ye mart ve nisanda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gibi isimlerin katılacağı bildirildi.

İzleyicilerin interaktif katılımının sağlanacağı içerikler hazırlayan CHP Okul TV'ye, "https://www.youtube.com/CHPOkulTV" adresinden ulaşılabilecek.

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