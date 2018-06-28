CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, "(Olağanüstü kurultay tartışmaları) Böyle bir beklenti var mı? Var, kamuoyunda kendine göre. Parti tabanında da var." dedi.

ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Böyle bir beklenti var mı? Var, kamuoyunda kendine göre. Parti tabanında da var. Kurultayı beşte bir imzayla toplarsınız, eğer yarıdan bir fazlaysa seçimli kurultaya gidersiniz. Eğer bunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar varsa kurultayı toplayabilirler." dedi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

Aksünger, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantının gündeminde "disiplin" maddesinin bulunmasını normal bulmadığını, bunun doğru olmadığını belirtti.

"Eğer birileri hesap verecekse, kimin hesap vereceğini Parti Meclisi'nde tartışırız." diyen Aksünger, disipline sevk edilme ihtimali bulunanlarla ilgili elinde herhangi bir bilginin olmadığını kaydetti.

"Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'un, Eren Erdem'in 'istifa' çıkışının ve CHP'li üç il başkanının Muharrem İnce'yi desteklediğinin" hatırlatılması üzerine Aksünger, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sadece bir, iki kişinin yok, kamuoyunda böyle bir çalkantı var. Bir değerlendirme yapılması lazım. Pazar günüyle ilgili konuda gerçekten çok muammalar var. CHP'ye gönül vermiş, oy atmış veya örgütünde çalışan insanların kafalarındaki soru işaretlerinin hiçbiri netleşmiş durumda değil. Bu muammaların giderilmesi gereken bir konu var ortada. Bence ilk önce o konuşulmalı. Burada bir 'iç hesaplaşma' diye bir şey diyorsak, burada öz eleştiri getirilmesi lazım. Eski Sakarya il başkanı biraz önce aradı. Ona disiplin uygulaması bu tür gerekçelerden dolayı yapılmış. Eleştiriyle hakareti karıştırmamak lazım. Hiç kimse hakaretvari bir konuşma yapmıyor, eleştiri yapıyor. Bu da en doğal hakkıdır. 'Parti içi demokrasi' diyorsak, bu en doğal hakkımız bizim."

"Çalışmadığını söyledim"

"Bir kurultay ihtiyacı görüyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği Aksünger, "Böyle bir beklenti var mı? Var, kamuoyunda kendine göre. Parti tabanında da var. Kurultayı beşte bir imzayla toplarsınız, eğer yarıdan bir fazlaysa seçimli kurultaya gidersiniz. Eğer bunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar varsa kurultayı toplayabilirler." yanıtını verdi.

Adil Seçim Platformu'na yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Aksünger, "Ben, ilk günden beri çalışmadığını söyledim. 2014'te dramatik yaşanmış bir yerel seçim sonrası bütün sistemleri değiştirdik. Hepsi 7 Haziran'ı da 1 Kasım'ı da 16 Nisan'ı da kabul etmişti. Bir problem yoktu. Şimdi partinin dışında 'adilsecim.net'ten izlenecek dendiği için orası partinin inşa ettiği bir yer haline döndü. Oranın da 9'a kadar çalışmadığını görünce insanlar, beni o saate kadar yağmur gibi aradılar." karşılığını verdi.

Aksünger, Adil Seçim Platformu'nun kamuoyundan özür dileyerek, kendisinin söylediklerini kabul ettiğini aktardı.

"Bu tartışmalardan yeni bir parti çıkar mı?" sorusu üzerine Aksünger, "Şu an itibarıyla öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yeni parti doğması bence doğru bir şey değil, bunu konuşmak da doğru değil. Partinin içerisinde demokratik olarak herkes hakkını kullanır, adaylığa çıkmak isteyen arkadaşlar çıkarlar. Bütün yollar tıkanır, herkes dışlanır, herkesi atarsınız partiden, dışarıda kalanlar böyle bir ihtiyacı sezmişse kamuoyunun böyle bir isteği varsa o zaman o konuşulabilir." yanıtını verdi.

"80 milyon çok ciddi sorular soruyor"

PM Üyesi Haluk Pekşen de 24 Haziran ile ilgili seçim ve sandık güvenliği uyarıları yaptığını belirterek, Güneydoğu'da özellikle birçok ilde sandık kurulları oluşmadan, görevlileri yerini almadan, ciddi miktarda oyların kullanıldığı görüntülerin kamuoyunda paylaşıldığını ifade etti.

Yurt dışı oylarının sayılmasının ve ıslak tutanaklarının oluşturulmasının gece yarısı 04.30'da tamamlandığını aktaran Pekşen, "O halde 835 bin oyla Sayın Erdoğan'ın kazandığı söyleniyorsa, 1,5 milyon oyun seçim sonucunu etkilemeyeceğini saat 23.00 civarında kim, nasıl, ne için tahmin etti? Bence 80 milyon çok ciddi sorular soruyor. Sorulan bütün sorularda haklılık payı vardır." diye konuştu.

"CHP'nin sisteminin Yüksek Seçim Kurulu verileriyle örtüştüğü"nün hatırlatılması üzerine de Pekşen, "Benim o dakika CHP'den aldığım bilgiyle seçim kurulunun bilgisi örtüşmüyordu. Bize gelen bilgiler farklıydı." dedi.

Pekşen, Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldığı oylar dikkate alındığında, Erdoğan ile İnce arasındaki oy farkının 10 milyon olmadığını bildirdi.

"Ne olduğunu göreceğiz"

"PM'nin disiplin gündemiyle toplandığı"nın ifade edilmesi üzerine Pekşen, "CHP'nin disiplini değil, bundan sonraki sürece nasıl hazırlanabilirizi konuşması gerektiği"ni vurguladı.

PM Üyesi Eren Erdem de "hakkındaki disiplin iddialarının" sorulması üzerine, "Toplantıda görüşeceğiz, konuşacağız. Ne olduğunu değerlendireceğiz. Toplantıda ne olduğunu bilmiyoruz, göreceğiz." karşılığını verdi.

Muhabir: Mehmet Tosun