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Politika

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK olağanüstü toplandı.

Yıldız Aktaş   | 13.09.2020
CHP MYK olağanüstü toplandı

Ankara

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Toplantıda, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.



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