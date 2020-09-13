CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK olağanüstü toplandı.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi.
Toplantıda, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.
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